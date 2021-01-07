Ростов-на-Дону, , 10:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ночь на 7 января в результате пожара повреждены четыре торговых ларьках. Три человека с ожогами госпитализированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошёл на улице Жданова в микрорайоне Левенцовский. Сообщение о возгорании торгового ларька с шаурмой в экстренные службы поступило примерно в 00:30 мск. Около часа понадобилось пожарным расчётам, чтобы локализовать огонь. Полная ликвидация была объявлена в 2:12 мск.

В результате пламя повредило четыре павильона на площади 90 кв метров. На месте работали 38 человек и девять единиц техники.

В результате происшествия пострадали три человека. Они были доставлены в больницу скорой медицинской помощи.