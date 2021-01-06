Вашингтон, , 23:46 — REGNUM По словам двух источников телеканала СNN, на территории Капитолия была ранена женщина. Пострадавшая находится в критическом состоянии после выстрела в грудь, отмечают журналисты.

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Источники CNN не смогли сообщить больше подробностей об обстоятельствах стрельбы.

По данным телеканала Fox News, пострадавшую 40 минут назад увезли на скорой.

Напомним, что в эти минуты в центре Вашингтона собрались сторонники действующего президента Дональда Трампа, которые не признают результаты президентских выборов. Протестующие уже помешали проведению совместного заседания обеих палат Конгресса для оглашения результатов голосования Коллегии выборщиков.

Как передает телеканал CNN, прямо сейчас протестующие находятся в здании Капитолия. В эфире слышны звуки бьющихся стекол и крики толпы.