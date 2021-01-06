Сухум, , 15:04 — REGNUM Новые очаги лесных пожаров возникли в разных районах Абхазии. Об этом 6 января сообщает местное издание «Нужная газета».

Накануне в МСЧ Абхазии сообщили о ликвидации крупного пожара в Галском районе. Но во второй половине дня там были зафиксированы новые очаги возгорания. Кроме того, пожары возникли в Гагрском районе, в Новом Афоне и возле поселка Цандрипш.

«Сгорели несколько жилых домов в Гудаутском, Ткуарчалском и Галском районах. К счастью, удалось избежать человеческих жертв», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Стоит отметить, что пожарным в Абхазии с начала года приходится постоянно ликвидировать новые очаги возгорания. Распространению огня способствует сухая погода и сильный ветер.

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