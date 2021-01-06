Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM В полицию Санкт-Петербурга обратилась старший научный сотрудник Петербургского филиала архива РАН с заявлением о пропаже элемента исторического документа — фрагмента оттиска восковой печати, отделенного от рукописи «Грамота Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основание госпиталя». Об этом 6 января ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам сотрудницы архива Натальи Ч., 29 декабря 2020 произошла кража имущества из помещения Петербургского филиала архива РАН на Биржевой линии Васильевского острова, д. 1/1 лит. З.

Во время уборки помещения она произвела подробный осмотр находящихся в кабинете ценностей и предметов, в результате которого обнаружила отсутствие элемента исторического документа, а именно фрагмента оттиска восковой печати, отделенного от рукописи «Грамота Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основание госпиталя», № ед.хр.4/388. Фрагмент хранился в пластиковой коробке на реставрационном столе.

«Данный документ является особо ценным документом архивного фонда РФ, оценочная стоимость его не производилась. Для объективного суждения о стоимости отдельного элемента документа необходимо проведение экспертизы по оценочной стоимости фрагмента печати»,— уточнил собеседник агентства.

Материальный ущерб от кражи устанавливается.