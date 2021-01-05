Ростов-на-Дону, , 19:12 — REGNUM В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали трое мужчин и женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 5 января.

Авария случилась около 9:00 мск на участке трассы Морозовск — Цимлянск — Волгодонск. Предположительно, водитель ВАЗ-21 102 не справился с управлением, автомобиль занесло, и он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с TagAZ C30.

В результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира TagAZ C30 — мужчина и женщина, которой потребовалась госпитализация. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.