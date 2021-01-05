Набережные Челны, Татария, , 16:15 — REGNUM 21-летний житель Набережных Челнов насмерть замёрз в новогоднюю ночь по дороге домой из ночного клуба. Тело молодого человека было обнаружено накануне.

В полицию города обратились родители пропавшего, сообщив, что в праздничную ночь мужчина не вернулся домой из развлекательного клуба, куда он пошел с друзьями. С этого момента его местонахождение было неизвестно. Тело молодого человека было найдено около одного из предприятий в 37-м комплексе, сообщает «Татар-информ». По результатам экспертизы установлено, что он скончался от переохлаждения.

По предварительным данным, в клубе мужчины выпивали. В какой-то момент один из них решил пойти домой пешком. По дороге он упал и не смог подняться. Рядом с телом погибшего обнаружен его мобильный телефон.

Отметим, в новогоднюю ночь в Набережных Челнах температура воздуха была около — 10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сатке Челябинской области местная жительница заподозрена в гибели своей трёхлетней дочери. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В начале декабря 2020 года девочка была найдена этой женщиной в неотапливаемых сенях жилого дома. При этом, по словам гражданки, перед сном ночью она убедилась в том, что её дочь спит в своей кроватке.

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