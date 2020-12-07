Сатка, Челябинская область, , 13:30 — REGNUM В Сатке Челябинской области местная жительница заподозрена в гибели своей трёхлетней дочери. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, утром 4 декабря девочка была найдена этой женщиной в неотапливаемых сенях жилого дома. При этом, по словам гражданки, перед сном ночью она убедилась в том, что её дочь спит в своей кроватке.

Сейчас идут следственные действия. Идёт сбор и закрепление доказательств по этому делу.