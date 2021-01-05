Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM В Петербурге нетрезвый мужчина в своей квартире убил жену, ранил ребенка, а когда в квартиру вошли правоохранители, попытался сбежать через балкон, но сорвался вниз и погиб. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел в ночь на вторник в Выборгском районе города в одном из домов по проспекту Просвещения. Там 46-летний мужчина поссорился со своей 41-летней женой, после чего нанес ей не менее шести ударов ножом в туловище.

«От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

На крики и звуки борьбы прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым пришлось прибегать к помощи спасателей, чтобы открыть дверь квартиры. Испугавшись ответственности за содеянное, мужчина попытался сбежать через соседский балкон, но сорвался и упал с девятого этажа. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — заявили в ведомстве.

Добавим, как уточнил ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией, в квартире с родителями находился малолетний ребенок, которого неадекватный отец успел ранить.