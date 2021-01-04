Волжский, Волгоградская область, , 17:43 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следственными органами по факту коммунальной аварии в Волжском Волгоградской области 4 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СК уточнили обстоятельства аварии, в результате которой пострадали люди, а часть города осталась без тепла. По данным следствия, прорыв шва подземного трубопровода, расположенного под проезжей частью пересечения улиц Оломоуцкой и Мира города Волжского, произошёл 3 января предположительно от скачка давления. Под напором горячей воды и пара разрушилось асфальтовое покрытие участка автодороги, обрушился участок дороги. В результате ожоги получили четыре человека. Один из них — 75-летний мужчина — получил ожоги 60% поверхности тела и позже скончался в больнице.

«Обслуживание данного трубопровода осуществляется коммерческой организацией. В настоящее время следователи допрашивают сотрудников указанной фирмы, а также лиц из числа руководства компании. Производится выемка необходимой документации. В ближайшее время будет назначена техническая экспертиза. Специалистам предстоит установить причины коммунальной аварии», — уточнили в СК.

Проводятся следственные действия, будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, по вине которых произошло данное происшествие.

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