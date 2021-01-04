Ростов-на-Дону, , 13:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону в период с 1 по 2 января 2021 года при пожарах погибли пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В первые дни нового года в областном центре произошло 22 пожара, вспыхнувшие в результате неосторожного обращения с огнем, несоблюдения инструкции по применению пиротехники и возгорания мусора. В огне погибли пятеро горожан.

В целом по Ростовской области число пожаров по сравнению с данными за аналогичный период 2020 года увеличилось на 13%.