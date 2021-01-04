Банги, , 03:20 — REGNUM Камерунский военнослужащий миротворческой миссии ООН погиб в результате ДТП в Центрально-Африканской Республики, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей властей Камеруна.

Сообщается, что авария произошла в 56 километрах от столицы ЦАР Банги. Военнослужащие патрулировали местность на автомобиле. Пока не известны обстоятельства произошедшего ДТП. По предварительной версии, водитель автомобиля не справился с управлением транспортного средства.

В результате ДТП погиб один военнослужащий из Камеруна, еще четверо получили различные травмы. Пострадавших направили в медицинский центр ООН для лечения.