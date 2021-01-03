Бейрут, , 22:58 — REGNUM В ливанском городе Каср результате взрыва на складе, где хранились газовые баллоны, пострадали не менее 10 человек. Об этом 3 января сообщает телеканал LBC.

Отмечается, что семь пострадавших были госпитализированы. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре не менее 13 вооруженных боевиков были убиты в ходе столкновений с ливанской армией на севере страны у границы с Сирией.

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