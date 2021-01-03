Ачинск, Красноярский край, , 17:43 — REGNUM В Ачинске Красноярского края произошел пожар на складе на площади 1 тыс. кв. м, сообщили 3 января в региональном главном управлении МЧС РФ.

«В 18:19 (14:19 мск) на территории склада загорание дощато-бетонного строения на площади 1 тыс. кв. м. Ранг пожара — «1-БИС», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. На месте пожара работают десять единиц техники и 34 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Симферополе загорелся склад с макулатурой, огонь распространился на площади 900 кв. м. Огонь угрожал распространиться на соседние складские помещения, жилые и административные здания, территорию детсада.

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