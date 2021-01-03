Ростов-на-Дону, , 16:41 — REGNUM Пострадавшие в ДТП на трассе Волгоград — Каменск дети переведены в областную детскую больницу в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 января.

«[Донской губернатор] Василий Голубев поручил ответственным лицам позаботиться о детях, чьи родители погибли 2 января на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. Сейчас тяжело пострадавшие в аварии ребята из Волгограда переведены из Тацинской районной больницы в областную детскую больницу», — уточнили в пресс-службе главы региона.

ИА REGNUM напоминает, что смертельная авария произошла в Тацинском районе ранним утром 2 января. При столкновении микроавтобуса Hyundai H-1 с попутным Renault Premium погибли двое мужчин и две женщины. Трое детей получили травмы. Девятилетний мальчик, восьмилетняя и 11-летняя девочки были госпитализированы в центральную райбольницу.

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