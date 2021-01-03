Волгоград, , 13:46 — REGNUM Последствия порыва трубопровода ликвидируют 3 января экстренные службы в Волжском Волгоградской области. Известно о двух пострадавших.

Порыв трубы с горячей водой произошёл около 12:30 на пересечении улиц Мира и Оломоуцкой. По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области пострадали два человека, они получили серьёзные ожоги, спасатели передали их медикам.

На месте происшествия также находятся сотрудники полиции, ремонтных бригад пока не видно, сообщает «Волгоград онлайн».