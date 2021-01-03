Хмельницкий, Украина, , 12:15 — REGNUM В женском монастыре святого Александра Невского, расположенном в селе Черниевка Полонского района Хмельницкой области 2 января произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины по области.

Сообщение о возгорании одного из строений монастыря поступило в 15:07 (16:07 мск). Прибывшие на место происшествия подразделения ГСЧС обнаружили, что горит хозяйственная постройка на площади около ста квадратных метров.

Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось в 15:52 (16:52 мск), тем самым предотвратив распространение огня на еще большую площадь или на соседние строения. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печного отопления. В результате пожара никто не пострадал.

Отметим, указанный монастырь относится к юрисдикции канонической Украинской Православной Церкви.

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Напомним, ранее во Львовской области Украины сгорел деревянный храм.