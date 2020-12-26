Львов, Украина, , 13:49 — REGNUM Во Львовской области Украины вечером 25 декабря сгорел деревянный храм, сообщили 26 декабря в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в деревянном храме села Грицеволя Радеховского района области поступило 25 декабря в 21:08 (22:08 мск). На момент прибытия пожарных расчетов деревянное сооружение было полностью охвачено огнем.

В 22:51 пожарникам удалось локализовать возгорание, а в 23:13 — полностью ликвидировать. Огонь полностью уничтожил храмовое сооружение, спасти от огня удалось колокольню.

«В результате пожара получил ожоги шеи, лица и верхних конечностей парень, 2003 года рождения — от госпитализации отказался», — сообщили в ведомстве.

Отметим, по информации из открытых источников, в селе Грицеволя Львовской области была зарегистрирована община прихода Святого Симеона Столпника, которая относится к раскольникам из так называемой Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Храм был расположен на юго-западной окраине села и был отстроен в 1948 году на месте деревянного храма, датированного XIX веком.