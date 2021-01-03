Иерусалим, , 02:59 — REGNUM Как минимум пятеро сотрудников полиции пострадали в ходе акции протеста в Израиле. Об этом 3 января сообщила пресс-служба израильской полиции в Twitter ведомства.

По данным полиции, в акции протеста в Иерусалиме приняли участие сотни демонстрантов. Демонстранты требовали расследования ДТПс участием автомобиля полиции, в котором погиб подросток. Акция переросла в беспорядки и стычки с полицией. Протестующие стали перекрывать автодороги, забрасывать силовиков камнями, бутылками и другими предметами. Ранения получили не менее пяти полицейских.

Были задержаны 11 участников беспорядков, подозреваемых в нападении на полицию. В настоящее время большая часть протестующих покинула место происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало