Нгерулмуд, , 01:51 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 в акватории Тихого океана у берегов островного государства Палау, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 4,3117 градусов северной широты и 137,9775 градусов восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 14,65 километра. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Его эпицентр находился в 12 километрах от Дербента на глубине 10 километров. Пострадавших не было.