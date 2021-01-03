Аддис-Абеба, , 00:38 — REGNUM Правительство Эфиопии задействовало вертолеты и самолеты для борьбы со вторжением саранчи, сообщает пресс-служба эфиопского министерства сельского хозяйства.

По данным ведомства, авиация используется для борьбы с распространением саранчи в эфиопских полях, а также для распыления химикатов на уже пострадавшие площади. Самолеты и вертолеты направили в южные регионы страны, которые наиболее пострадали от нашествия насекомых. Также эфиопские власти намерены развернуть широкую кампанию по борьбе с саранчой в приграничных с Сомали регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря началось нашествие саранчи на север Кении. Предполагается, что вторжение насекомых связано с тропическим циклоном, который незадолго до этого обрушился на Сомали.

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