Могадишо, , 16:58 — REGNUM В Сомали в результате подрыва террористом-смертником бомбы на одном из участков строящегося шоссе Могадишо — Афгойе погибли несколько человек, сообщает 2 января портал Garowe.

Отмечается, что целью нападения были турецкие инженеры, участвующие в прокладке трассы. В результате происшествия один гражданин Турции и два сомалийских полицейских погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в Сомали семь человек, в том числе шестимесячный ребенок, погибли в результате теракта на трассе Кисмайо — Дхублей в провинции Нижняя Джубба. Автомобиль подорвался на мине во время движения по трассе. Ответственность за теракт ни одна группировка на себя не взяла.

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