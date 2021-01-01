Богота, , 22:26 — REGNUM В Колумбии во время посадки самолет авиакомпании Avianca столкнулся с небольшим воздушным шаром. Об этом сообщила газета Il Tiempo.

ЧП произошло в ночь на пятницу, 1 января, в аэропорту Боготы Эль-Дорадо. По последним данным, в результате инцидент никто из пассажиров воздушного судна не пострадал.

По данному факту проводится проверка.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря в штате Парана на юге Бразилии разбился легкомоторный самолет.

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