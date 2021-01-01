Богота, 1 января 2021, 22:26 — REGNUM В Колумбии во время посадки самолет авиакомпании Avianca столкнулся с небольшим воздушным шаром. Об этом сообщила газета Il Tiempo.
ЧП произошло в ночь на пятницу, 1 января, в аэропорту Боготы Эль-Дорадо. По последним данным, в результате инцидент никто из пассажиров воздушного судна не пострадал.
По данному факту проводится проверка.
Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря в штате Парана на юге Бразилии разбился легкомоторный самолет.
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