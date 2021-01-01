Загреб, , 21:58 — REGNUM В Хорватии с начала спасательной операции в наиболее пострадавшем от мощного землетрясения Сисачко-Мославацкого района страны из-под завалов спасли более 30 человек. Об этом 1 января сообщает государственное информационное агентство HINA.

Отмечается, что спасатели из города Сисака провели более 2,5 тыс. инспекций и разборов завалов в целях спасения пострадавших. В настоящее время группировка спасателей и пожарных насчитывает около 1,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Хорватии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Очаг находился на глубине 10 км, в 46 км к югу от столицы — Загреба, жители которого также почувствовали его последствия.

В результате семь человек погибли — самой младшей была 12-летняя девочка. Десятки людей пострадали и доставлены в больницы.

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