Багдад, , 16:27 — REGNUM В Ираке на нефтяном танкере провели эвакуацию после обнаружения на его корпусе магнитной мины, сообщает 1 января Reuters.

По данным военных, устройство было обнаружено 31 декабря, в настоящее время на судне проводятся работы по обеспечению безопасности. Как именно взрывное устройство попало на борт, не уточняется.

Напомним, армия Ирака ведёт борьбу с терроризмом с 2003 года. В стране регулярно происходят теракты, в результате которых гибнут мирные граждане. Ранее ИА REGNUMсообщало о ракетном обстреле района международного аэропорта в Багдаде.

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