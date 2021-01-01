Осло, , 14:20 — REGNUM Как сообщает норвежская газета Verdens Gang, оперативная группа в норвежском муниципалитете Еррум, где 30 декабря произошел крупный оползень, планирует отправить первых спасателей на место происшествия в течение 1 января для расчистки территории и поиска выживших. Шведские спасатели будут сопровождать норвежских коллег.

В результате схода оползня десять человек по-прежнему числятся пропавшими вести, более 1000 человек были эвакуированы. Отмечается, что горная порода все еще движется. Спасатели пока не обнаружили выживших, однако поиски продолжаются.

Шведские спасатели будут отправлены в зону раскопок вместе с норвежскими кинологами. Однако специалисты предупреждают, что немедленная расчистка завалов невозможна.

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