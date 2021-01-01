Богота, , 08:09 — REGNUM Как минимум 14 человек пострадали в результате беспорядков, которые произошли в полицейском участке на северо-востоке Колумбии. Об этом 31 декабря сообщила радиостанция La FM.

ЧП произошло днём 31 декабря в муниципалитете Флоридабланка в северо-восточном колумбийском департаменте Сантандер. Бунт вспыхнул после того, как полицейские решили отправить одного из заключённых на слушание в суд. В разгар бунта арестованные подожгли циновки, спровоцировав вызов пожарной охраны. Сотрудники полиции были вынуждены применить огнестрельное оружие. В результате беспорядков травмы разной степени тяжести получили 14 преступников, также сообщается и о пострадавших среди полицейских.

Заместитель начальника полиции муниципалитета отметил, что инцидент произошёл из-за переполненности полицейских участков арестованными, которая в некоторых районах составляет 400%. В настоящее время власти начали расследование обстоятельств инцидента.

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