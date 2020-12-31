Стокгольм, , 11:10 — REGNUM На следующий день после вакцинации от COVID-19 в лене Калмар скончался 85-летний мужчина. Администрация региона уже направила в Государственное фармацевтическое управление отчет о побочных эффектах в связи со смертью мужчины. Об этом сообщается на сайте администрации лена Кальмар.

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"Служба здравоохранения обязана информировать Государственное фармацевтическое управление в случае возникновения отклонений. В данном случае это произошло потому, что на следующий день после вакцинации скончался пожилой человек с множеством заболеваний, смерть которого могла наступить в результате остановки сердца…

Регион Кальмар не предоставляет другой дополнительной информации. Дело передано в Государственное фармацевтическое управление», — говорится на сайте региональной администрации.

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