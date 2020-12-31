Берн, , 07:56 — REGNUM Микроавтобус с шестью членами сборной РФ по лыжным гонкам попал в дорожно-транспортное происшествие на границе Италии и Швейцарии, сообщает издание Aftonbladet.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 декабря. В автомобиле, который съехал с дороги и застрял, находились члены сервисной бригады. Один из них получил сотрясение мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в Болгарии в ДТП попал автобус с футбольной командой третьей лиги «Беласица» из города Петрич. Транспортное средство съехало с дороги в кювет. Водитель автобуса скончался, а пассажиры получили легкие травмы.

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