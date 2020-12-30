Первоуральск, Свердловская область, , 09:33 — REGNUM В селе Новоалексеевское (Свердловская область, под Первоуральском) произошёл угон кареты скорой помощи. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «Решеты-сити» в соцсети «ВКонтакте».

Врачи приехали к больной пожилой женщине, у которой была высокая температура. Водитель оставил ключи в замке зажигания и вышел из машины, чтобы помочь врачам с носилками.

Воспользовавшись моментом, неизвестный прохожий подошёл к машине, быстро сел в водительскую кабину и уехал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное происшествие произошло в Курганской области. Угнавшего автомобиль «скорой» сельчанина оперативно поймали.

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