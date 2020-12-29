Кисмайо, Сомали, , 17:20 — REGNUM Семь человек, в том числе шестимесячный ребенок, погибли в результате теракта на трассе Кисмайо-Дхублей в провинции Нижняя Джубба (Сомали), сообщает 29 декабря SONNA.

Автомобиль подорвался на мине во время движения по трассе. Ответственность за теракт пока ни одна группировка на себя не взяла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в городе Гарбахарей (провинция Гедо, Сомали) были ликвидированы семь боевиков, входящих в террористическую группировку.

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