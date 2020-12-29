Чебоксары, , 15:26 — REGNUM В Чувашии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-депутата Чебоксар, бывшего директора Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Его обвиняют в совершении ряда коррупционных преступлений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый с 2013 года по 2019 год, работая директором строительного техникума, на проведение ремонтно-строительных работ учреждения привлекал подрядчиков из числа доверенных лиц, обеспечивая им победу в конкурсах. По данным правоохранителей, обвиняемый получил за это 14,5 млн рублей взятки.

«По договоренности подрядчики фактически производили ремонт существенно меньшего объема, полностью получая предусмотренную контрактами сумму. Оставшуюся часть работы выполняли сотрудники и студенты техникума», — говорят в надзорном ведомстве.

Фигуранта уголовного дела также обвиняют в присвоении и растрате средств техникума строительства и городского хозяйства. В частности, ему инкриминируют приобретение туристических путёвок в Словению, Германию и санаторий в Чувашии. По оценке следствия, на отдых незаконно было потрачено более 648 тыс. рублей.

В ходе расследования также установлены факты незаконной оплаты услуг мобильной связи супруги и легализации средств, полученных преступным путем. В частности, как полагает следствие, была приобретена квартира стоимостью 7,2 млн рублей, которая для «сокрытия расходов была оформлена на близкую родственницу супруги, являющуюся пенсионеркой и не имеющий доходов для приобретения соответствующей недвижимости». По данным прокуратуры, на тот момент годовой доход обвиняемого и его супруги превысил 5 млн рублей, что не позволяло пробрести дорогую квартиру.

«В рамках расследования уголовного дела также установлен факт нахождения в его пользовании коттеджа в престижном районе стоимостью около 24 млн рублей, право собственности на который длительное время не регистрировалось», — говорят в прокуратуре.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных чч. 5, 6 ст. 290 («Получение взятки» — шесть эпизодов), ч. 2 ст. 292 («Служебный подлог» — 18 эпизодов), ч.3 ст. 160 («Присвоение или растрата» — пять эпизодов), ч. 2. ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Уголовное дело расследовано следственным управлением СКР по Чувашии. Дело будет передано в Московский районный суд Чебоксар.

Обвиняемый уволен с должности директора техникума по утрате доверия. В настоящее время он находится под стражей. Наложен арест на его имущество стоимостью более 30 млн рублей.

Отметим, что ранее фигурант уголовного дела являлся депутатом городского собрания депутатов Чебоксар шестого созыва (в сентябре 2020 года сформировано горсобрание седьмого созыва).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Моргаушском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы администрации. Её подозревают во взяточничестве: следствие полагает, что подозреваемая получала взятки от членов многодетных семей, обещая способствовать в предоставлении бесплатных земельных участков в деревне Тренькино Ильинского сельского поселения.

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