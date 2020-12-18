Чебоксары, , 12:40 — REGNUM В Моргаушском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы администрации. Её подозревают во взяточничестве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следствие полагает, что подозреваемая получала взятки от членов многодетных семей, обещая способствовать в предоставлении бесплатных земельных участков в деревне Тренькино Ильинского сельского поселения. По данным правоохранителей, всего было получено 30 тыс. рублей незаконного денежного вознаграждения, которое было передано по 10 тыс. рублей в сентябре и ноябре 2019, а также в марте 2020 года.

Бывшую муниципальную служащую администрации Моргаушского района подозревают в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Получение мелких взяток»).

Уголовные дела соединены в одно производство, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в январе — сентябре 2020 года следственным управлением возбуждено 212 уголовных дел о коррупции, что почти на 20% выше, чем за аналогичный период 2019 года. Из них 137 дел касаются получения взяток, в то время как в январе — сентябре прошлого года их 90.