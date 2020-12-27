Гавана, , 21:19 — REGNUM В восточной части Кубы попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) автобус с пассажирами. Об этом сообщает газета Granma со ссылкой на свои источники.

Авария произошла в воскресенье, 27 декабря, в окрестностях населенного пункта Контрамаэстре провинции Сантьяго-де-Куба. По последним данным, в результате инцидента пострадали 26 человек.

Журналисты отмечают, что автобус с пассажирами перевернулся из-за технической неисправности.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября на Кубе в результате аварии с пассажирским автобусом погибли два человека и 16 пострадали. Трагедия произошла вблизи населённого пункта Пьедреситас (провинция Камагуэй).

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