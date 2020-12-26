Нэшвилл, , 21:49 — REGNUM В Соединённых Штатах полицейские установили личность человека, связанного с фургоном, который взорвался в Нэшвилле (штат Теннесси). Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник.

Поскольку этот человек представляет интерес для следствия, каких-либо подробностей телекомпания пока не приводит. Какое именно отношение этот человек имеет к транспортному средству, также не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 декабря в центре Нэшвилла прогремел взрыв. По словам мэра города Джона Купера, взрыв бомбы является предварительной версией инцидента. В результате пострадали как минимум три человека.

Также сообщалось, что перед инцидентом полицейские услышали объявление из автомобиля о том, что он скоро взорвется.