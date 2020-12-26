Тусон, США, , 11:29 — REGNUM Авиалайнер Boeing 737 MAX 8, принадлежащий компании Air Canada, из-за неполадок двигателя экстренно приземлился в аэропорту города Тусон (штат Аризона, США). Об этом 25 декабря вечером сообщил канадский телеканал Global News.

По информации телеканала, самолет летел из города Марана (штат Аризона) в Монреаль и через некоторое время после взлета его экипаж получил предупреждение о неисправности одного из двигателей.

После этого пилоты воздушного судна, совершавшего «перегонный рейс», выключили этот двигатель и совершили благополучную аварийную посадку в аэропорту Тусон.

Напомним, эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX, как в США, так и во многих других странах, была приостановлена после двух авиакатастроф — в марте 2019 года в Эфиопии (погибли 157 человек) и в октябре 2018 года в Индонезии (погибли 189 человек).