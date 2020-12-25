Нэшвилл, , 18:54 — REGNUM Эпицентром взрыва в Нэшвилле был автомобиль, сообщает 25 декабря местное управление полиции.

Сотрудники полиции считают, что это могло быть «спланированным действием».

«По-видимому, это было заранее спланированное действие. Правоохранители перекрывают центральные улицы города, расследование продолжается», — говорится в сообщении полиции Нэшвилла.

Кроме того, отмечено, что к расследованию подключились ФБР и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

По данным телеканала NBC, в результате взрыва в центре Нэшвилла пострадали три человека, которые доставлены в медучреждения.

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