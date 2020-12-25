Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM На Литейном проспекте Петербурга, у здания регионального Управления ФСБ, водитель эвакуатора насмерть сбил переходившую дорогу женщину. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Литейный проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

По предварительной информации, ДТП произошло около пяти часов утра у дома 2 по Литейному проспекту. 23-летний мужчина за рулем эвакуатора совершил наезд на 27-летнюю женщину-пешехода. В результате чего потерпевшая скончалась.

«По факту ДТП проводятся доследственная проверка. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причине аварии По результатам будет принято процессуальные решения», — уточнили в ведомстве.

Отметим, это не первый смертельный случай на дорогах в центре города за прошедшие сутки. Так, поздним вечером 24 декабря в Василеостровском районе города 45-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по Университетской набережной от Благовещенского моста в сторону Кадетской линии при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на здание №1 по Кадетской линии. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.