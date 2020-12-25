Чебоксары, , 08:02 — REGNUM Чувашские полицейские задержали трёх человек, которых подозревают в кибермошенничестве и хищении у жителей из разных регионов более 20 млн рублей. Организатором преступной группы оперативники считают жителя Краснодарского края, одним из сообщников — жителя Ульяновска, также обыски прошли в Ярославской области и Санкт-Петербурге, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

По данным правоохранителей, злоумышленники рассылали авторам объявлений одного из популярных интернет-сайтов сообщения с вирусной ссылкой, при открытии которой на телефон устанавливалась вредоносная программа, и мошенники получали доступ к счетам пострадавших.

В полиции полагают, что кражи с карт совершались с 2015 года у жителей из различных регионов страны, в том числе из Чувашии. По оценке силовиков, всего было похищено более 20 млн рублей, и только за последние пять месяцев подозреваемые получили доступ к 5 тыс. телефонов, данным 2,5 тыс. банковских карт.

Следствие началось в прошлом году. Первым в поле зрения чувашских полицейских попал житель Ульяновска, которого подозревают в рассылке сообщений. Затем обыски прошли в Ярославской области и Санкт-Петербурге, где располагался сервер, с помощью которого действовала мошенническая сеть.

Позже был задержан предполагаемый организатор преступной группы, им оказался житель Краснодарского края. Он находится под арестом. Ещё два человека находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в декабре 2020 года был зарегистрирован очередной факт крупного мошенничества, при этом уловка — новая: пострадавшая поверила аферистам, которые предложили ей помочь «поймать мошенника». Правоохранители отмечают, что горожанка поверила и оформила кредит, отправив на неизвестные счета 1,3 млн рублей, сделав 73 различные операции по переводу средств.

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