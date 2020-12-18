Чебоксары, , 09:06 — REGNUM В Чувашии зарегистрирован очередной факт крупного мошенничества, при этом уловка — новая: пострадавшая поверила аферистам, которые предложили ей помочь «поймать» мошенника, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Жертвой обманщиков стала 38-летняя чебоксарка. В полиции она сообщила, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, предупредил о попытке завладения сбережениями и попросил помочь разоблачить мошенников.

Правоохранители отмечают, что горожанка поверила и оформила кредит, отправив на неизвестные счета 1,3 млн рублей, сделав 73 различные операции по переводу средств. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что ему еженедельно звонят мошенники, представляясь «службой безопасности банка» и пытаясь выманить данные банковской карты под угрозой списания средств. Он опубликовал инструкцию, как не попасться на уловки мошенников.

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