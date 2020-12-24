Могадишо, , 21:39 — REGNUM Три человека погибли в результате атаки боевиков в столице Сомали, сообщает 24 декабря Anadolu.

По данным местной полиции, нападение произошло в районе Каран: погиб один гражданский и двое правоохранителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в городе Галькайо (провинция Мудуг, Сомали) в преддверии выборов был совершён крупный теракт, в ходе которого погибли 18 человек, трое из них — высокопоставленные военные.

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