Чебоксары, 24 декабря 2020, 13:05 — REGNUM В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора казённого учреждения «Чувашупрдор». Его подозревают в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Уголовное дело заведено по итогам прокурорской проверки. Речь идёт о государственном контракте на 13,1 млн рублей на содержание полосы отвода дороги Чебоксары — Сурское, который был заключён в 2019 году между «Чувашупрдором» и одним из предпринимателей. По данным надзорного ведомства, подрядчик представил акты о приёмке работ, содержащие «заведомо ложные сведения» о якобы выполненной вырубке кустарников и иных работах на сумму более 2,6 млн рублей.
В прокуратуре полагают, что бывший заместитель директора «Чувашупрдора» знал о том, что данные работы фактически не были исполнены, но подписал документы для перечисления указанных средств.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 («Превышение должностных полномочий»). Дело расследует следственное управление СКР по Чувашии.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель руководителя «Чувашупрдора» возбуждено и расследуется другое уголовное дело. В частности, правоохранители полагают, что в ноябре 2019 года подозреваемый, являясь куратором строительства дороги в деревне Тегешево Урмарского района, необоснованно перечислил подрядчику более 2,8 млн рублей бюджетных средств.
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