Чебоксары, , 13:05 — REGNUM В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора казённого учреждения «Чувашупрдор». Его подозревают в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Уголовное дело заведено по итогам прокурорской проверки. Речь идёт о государственном контракте на 13,1 млн рублей на содержание полосы отвода дороги Чебоксары — Сурское, который был заключён в 2019 году между «Чувашупрдором» и одним из предпринимателей. По данным надзорного ведомства, подрядчик представил акты о приёмке работ, содержащие «заведомо ложные сведения» о якобы выполненной вырубке кустарников и иных работах на сумму более 2,6 млн рублей.

В прокуратуре полагают, что бывший заместитель директора «Чувашупрдора» знал о том, что данные работы фактически не были исполнены, но подписал документы для перечисления указанных средств.

«В результате индивидуальный предприниматель незаконно получил 2,6 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, не выполнив по настоящее время предусмотренные контрактом работы», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 («Превышение должностных полномочий»). Дело расследует следственное управление СКР по Чувашии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель руководителя «Чувашупрдора» возбуждено и расследуется другое уголовное дело. В частности, правоохранители полагают, что в ноябре 2019 года подозреваемый, являясь куратором строительства дороги в деревне Тегешево Урмарского района, необоснованно перечислил подрядчику более 2,8 млн рублей бюджетных средств.

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