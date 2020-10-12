Чебоксары, 12 октября 2020, 14:57 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора казённого учреждения «Чувашупрдор» республиканского минтранса. Его подозревают в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.
Следствие полагает, что в декабре 2019 года подозреваемый, работая заместителем руководителя «Чувашупрдора» и курируя строительство дороги Чебоксары — Сурское, подписал документы о выполнении здесь части ремонтных работ.
По данным правоохранителей, в результате подрядчик необоснованно получил из республиканского бюджета более 1,5 млн рублей.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников государственной службы по конкурентной политике и тарифам, которых обвиняли в получении 4 млн рублей взяток. Они получили по пять лет лишения свободы.
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