Чебоксары, , 14:57 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора казённого учреждения «Чувашупрдор» республиканского минтранса. Его подозревают в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствие полагает, что в декабре 2019 года подозреваемый, работая заместителем руководителя «Чувашупрдора» и курируя строительство дороги Чебоксары — Сурское, подписал документы о выполнении здесь части ремонтных работ.

«Он подписал документы, не выезжая на объект строительства и достоверно зная, что в документах, представленных подрядной организацией, осуществлявшей ремонт объекта, указаны заведомо ложные сведения о выполнении части работ», — говорится, в частности, в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате подрядчик необоснованно получил из республиканского бюджета более 1,5 млн рублей.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников государственной службы по конкурентной политике и тарифам, которых обвиняли в получении 4 млн рублей взяток. Они получили по пять лет лишения свободы.

Подробнее: В Чувашии осудили двух бывших сотрудников службы по тарифам