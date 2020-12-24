Краснодар, , 11:42 — REGNUM Один из предполагаемых участников ограбления банка в Краснодаре и последовавшей перестрелки с полицией задержан в Краснодарском крае 24 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Сегодня в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из разыскиваемых по подозрению в нападении на финансовое учреждение в городе Краснодаре», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.

Подозреваемый — 35-летний житель Туапсинского района. Сначала он скрывался в доме у родственников в селе Кривенковском. Затем на рейсовом автобусе добрался до Туапсе, там, недалеко от автовокзала, его и задержали оперативники. Он доставлен в ОМВД России по Туапсинскому району.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря трое мужчин проникли в здание одного из банков в Краснодаре, вынесли терминал оплаты и увезли его на угнанном автомобиле. В ходе полицейской погони преступники открыли стрельбу и ранили сотрудника правоохранительных органов. Тем не менее, одного из предполагаемых грабителей удалось задержать 23 декабря. Второго задержали 24 декабря. Поиски третьего подозреваемого продолжаются.

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