* запрещённая в России организация

Ваджир, , 12:20 — REGNUM В Кении обнаружили часть тела помощника начальника полиции, который был, предположительно, похищен боевиками «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пятницу, 18 декабря. Об этом сообщает Citizen TV.

Голова Омара А.Б., который был помощником начальника полиции в округе Ваджир, была найдена в понедельник, 21 декабря, пастухами вдоль границы между Хороф-Хараром и Контоном.

Согласно полицейскому рапорту об инциденте, покойный был обезглавлен в другом месте и его голова была брошена на дороге.

«Голова была доставлена в полицейский участок Хороф-Харар, ее отвезут в морг больницы округа Ваджир», — говорится в сообщении.

Тело погибшего еще не найдено.

Кения столкнулась с многочисленными нападениями со стороны «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с момента развертывания своих войск в Сомали в 2011 году для борьбы с этой группировкой.

«Аш-Шабаб» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.