Ваджир, 22 декабря 2020, 12:20 — REGNUM В Кении обнаружили часть тела помощника начальника полиции, который был, предположительно, похищен боевиками «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пятницу, 18 декабря. Об этом сообщает Citizen TV.
Голова Омара А.Б., который был помощником начальника полиции в округе Ваджир, была найдена в понедельник, 21 декабря, пастухами вдоль границы между Хороф-Хараром и Контоном.
Согласно полицейскому рапорту об инциденте, покойный был обезглавлен в другом месте и его голова была брошена на дороге.
«Голова была доставлена в полицейский участок Хороф-Харар, ее отвезут в морг больницы округа Ваджир», — говорится в сообщении.
Тело погибшего еще не найдено.
Кения столкнулась с многочисленными нападениями со стороны «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с момента развертывания своих войск в Сомали в 2011 году для борьбы с этой группировкой.
«Аш-Шабаб» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.