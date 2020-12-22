Чебоксары, , 11:52 — REGNUM В Моргаушском районе Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту кражи в мужском монастыре. В числе украденного были иконы, имеющие историко-художественную ценность федерального значения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Перед судом предстанут 53-летний и 49-летний жители Владимирской области. Преступление было совершено 14 августа 2020 года около 23:40 часов в селе Каршлыхи Моргаушского района. Иконы, частицы мощей святых и другие предметы религии были украдены из церкви Александро-Невского мужского монастыря.

Следствие полагает, что обвиняемые приехали на автомобиле для хищения церковных ценностей, проникнув в монастырь через окно. Правоохранители установили, что часть икон была выброшена, часть осталась в машине, где они и были обнаружены полицией.

Общая стоимость похищенного оценивается в 860 тыс. рублей, среди которых были и иконы, имеющие историко-художественную ценность федерального значения.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемые имеют судимость за кражу. Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах было возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, которого подозревают в краже 72 плиток шоколада. Ранее неоднократно попадался за хищения из магазинов.

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