Чебоксары, , 15:31 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, которого подозревают в краже шоколада из магазина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

По данным полиции, кража была совершена в августе 2020 года в супермаркете по проспекту Ленина, было похищено 72 плитки шоколада. По записям с камер видеонаблюдения был установлен подозреваемый: им оказался 31-летний чебоксарец, который ранее неоднократно попадался за хищения из магазинов.

Злоумышленник был объявлен в розыск, в настоящее время он задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии задержан бывший тренер по фитнесу, которого подозревают в кражах могильных оград на территории четырёх муниципалитетов. На его даче полицейские обнаружили большое количество аналогичных изделий из чугуна. По данным следствия, похищенное он сбывал в один из пунктов приёма чермета.

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