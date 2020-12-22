Пугачевский район, , 09:28 — REGNUM В селе Рахмановка Пугачевского района Саратовской области проводится проверка после гибели на пожаре мужчины и женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 декабря. Жители села заметили возгорание летней кухни на придомовой территории одного из частных домовладений. Пожарные, прибывшие по вызову, после тушения очага возгорания, обнаружили на кровати тело 57-летней женщины со следами термического воздействия, неподалеку на полу — тело 65-летнего хозяина дома.

Признаков насильственной гибели при внешнем осмотре не обнаружено. Очаг возгорания находился на кровати. Предварительно, причиной смерти стало неосторожное обращение с огнем при курении. Следствием выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину гибели погибших. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, в городе Вольске в одном из частных домовладений по улице Тимирязева 12 ноября около 02:00 произошел пожар. Заявил о возгорании сосед горящего жилья, 45-летний брат которого с сожительницей проживали в нем. Пожарные после локализации огня в доме недалеко от входа обнаружили тела двух женщин.

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