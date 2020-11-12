Вольск, Саратовская область, , 14:24 — REGNUM В городе Вольске в одном из частных домовладений по улице Тимирязева 12 ноября около 02:00 произошел пожар. Заявил о возгорании сосед горящего жилья, 45-летний брат которого с сожительницей проживали в нем. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Пожарные после локализации огня в доме недалеко от входа обнаружили тела двух женщин. В одной из комнат на диване находилось тело хозяина домовладения. Следователи провели осмотр места происшествия. При внешнем осмотре на телах погибших признаков насильственной смерти не обнаружено. Очаг возгорания находился в жилой комнате.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Личность погибших женщин и причины пожара выясняют. Точную причину их смерти установят с помощью назначенной судебно-медицинской экспертизы. Проводится доследственная проверка, по результатам которой примут соответствующее решение.

ИА REGNUM напоминает, в городе Балашове Саратовской области выясняют обстоятельства гибели при пожаре двоих человек. 8 ноября около 21:30 загорелось заброшенное трехэтажное здание, расположенное в переулке Тихий города Балашова. О возгорании сообщил сотрудник организации, расположенной напротив. Пожарные после ликвидации огня в одном из помещений на первом этаже обнаружили тела двоих мужчин с повреждениями в результате значительного термического воздействия.

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