Чарикар, , 17:06 — REGNUM Пять афганских силовиков погибли в результате взрыва бомбы в районе Абди Бай (провинция Парван, Афганистан), сообщает 21 декабря Anadolu.

По словам главы местной полиции Абдула Васи Рахими, сотрудники службы безопасности погибли во время автомобильной поездки: машина подорвалась на заложенном на её пути взрывном устройстве.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственности за содеянное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мощный взрыв прогремел в столице Афганистана: погибли десять и пострадали более полусотни человек.

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