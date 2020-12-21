Село Байкалово, Свердловская область, , 15:40 — REGNUM В селе Байкалово (Свердловская область) приговорили к ограничению свободы женщину, из-за неосторожности которой умерла ее 10-летняя дочь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что гражданка использовала самодельный электрический удлинитель, основание розетки которого было не защищено. Женщина покосила траву и попросила дочь собрать находящийся под напряжением удлинитель. Ребёнок задела пальцем открытую часть розетки и скончалась от поражения электрическим током.

Мать признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Байкаловским районным судом назначено наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шестой кассационный суд отменил оправдательный приговор 20-летней жительнице Ульяновской области, чьи малолетние дети погибли при пожаре.

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